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Мемориальную доску гвардии сержанту Максиму Мартину открыли в Псковском районе

Мемориальную доску гвардии сержанту Максиму Мартину открыли на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мемориальную доску гвардии сержанту Максиму Мартину открыли в Псковском районе. Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

На церемонии присутствовали близкие Максима Мартина – сестра, супруга, дети.

«Им сейчас особенно тяжело. Наша благодарная память об их близком человеке – мужественном воине, любящем сыне, брате, муже и отце, надёжном друге и соратнике – это то немногое, но важное, что мы можем и должны сделать. Пусть его короткая жизнь и подвиг станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести», – отметила Наталья Фёдорова.

Отметим, Максим Мартин более десяти лет служил в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку. С первых дней принимал участие в специальной военной операции, успешно выполняя поставленные боевые задачи. Награждён медалью «За отвагу», медалью Суворова и орденом Мужества (посмертно). Героически погиб в январе этого года.

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