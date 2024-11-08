Игорь Иванов поздравил сотрудников Новоизборского комбината нерудных материалов с юбилеем

18:44, 08 ноября 2024, ПАИ

Сотрудников ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» с юбилеем предприятия поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. За вклад в развитие комбината он вручил благодарственные письма и сертификаты лучшим работникам предприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе торжественного мероприятия лидер регионального профдвижения подчеркнул значимость комбината для региона и его вклад в экономическое развитие Псковской области.

«Благодаря высокому профессионализму сотрудников комбинат зарекомендовал себя как надёжный партнёр в сфере добычи и переработки нерудных материалов. Именно ваши усилия и достижения – это основа успеха нашего региона. Мы гордимся тем, что у нас есть такие профессионалы», – отметил Игорь Иванов, выразив благодарность всем работникам за их труд и преданность делу.