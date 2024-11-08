Псковские профсоюзы передали предметы первой необходимости для участников СВО

18:50, 08 ноября 2024, ПАИ

Псковские профсоюзы вновь выступили с инициативой сбора средств и закупки предметов первой необходимости и средств личной гигиены для участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Для военнослужащих, отправляющихся в зону СВО, в соответствии с поданными заявками приобрели и передали необходимые вещи.

«Мы понимаем, как важна поддержка нашим защитникам, и стараемся обеспечить их всем необходимым. Эта работа является важным направлением социальной ответственности профсоюзного движения и показывает единство общества в трудное время», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что профсоюзы и в будущем намерены организовывать подобные акции помощи.