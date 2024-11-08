Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области формирует новый состав
Представителя Невельского района избрали в шестой созыв Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области, сообщил глава района Олег Майоров.
Детский общественный совет создан для участия детей в принятии решений и обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы, а также для прямого диалога детей с уполномоченным и развития детского самоуправления.
В ходе тайного голосования представителем района на региональном уровне была избрана Снежана Рябинина из школы Nº 2 имени Н. И. Ковалева. Также в новом созыве свою работу продолжит ученица Невельской гимназии Валерия Тарушкина.
О механизмах психики, отклонениях и страхах рассказала специалист в программе «Анамнез». Главное
Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области формирует новый состав
Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»
Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками отправили островичи на передовую