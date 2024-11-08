Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области формирует новый состав

21:27, 08 ноября 2024, ПАИ

Представителя Невельского района избрали в шестой созыв Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области, сообщил глава района Олег Майоров.

Детский общественный совет создан для участия детей в принятии решений и обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы, а также для прямого диалога детей с уполномоченным и развития детского самоуправления.

В ходе тайного голосования представителем района на региональном уровне была избрана Снежана Рябинина из школы Nº 2 имени Н. И. Ковалева. Также в новом созыве свою работу продолжит ученица Невельской гимназии Валерия Тарушкина.