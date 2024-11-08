ПсковГУ участвует в VII Военно-исторических чтениях «Северный фронт»

22:28, 08 ноября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет принял участие в VII Военно-исторических чтениях «Северный фронт», которые посвящены 80-летию Петсамо-Киркенесской операции. Мероприятие нацелено на воспитание патриотизма и гражданственности у молодёжи с использованием примеров героического прошлого Отечества. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Чтения проводятся с 2 по 8 ноября в Мурманске, а также в онлайн-формате. К ним подключились пять субъектов Северо-Западного федерального округа, включая Карелию и Коми, а также Вологодскую, Архангельскую и Псковскую области.

Ассистент отечественной и всеобщей истории Алексей Леонтьев представил доклад о Ленинградско-Новгородской операции, известной как первый сталинский удар. В своём выступлении он подробно рассказал о значении операции в контексте Великой Отечественной войны и её влиянии на ход военных действий.