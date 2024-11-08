Водителя реанимируют после ДТП в Великих Луках
Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло в Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 95а. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Проводится реанимация пострадавшего, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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