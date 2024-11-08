Водителя реанимируют после ДТП в Великих Луках

23:27, 08 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. ДТП произошло в Великих Луках на проспекте Гагарина у дома № 95а. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. Проводится реанимация пострадавшего, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.