Международный день против фашизма и антисемитизма отмечают 9 ноября

09:08, 09 ноября 2024, ПАИ

Массовый еврейский погром в Германии, который получил название Хрустальной ночи, или Ночи разбитых витрин, начался в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Это была первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, схватили и отправили в концлагеря 30 тысяч евреев. Они также сожгли дотла сотни синагог и разбили тысячи витрин магазинов, которые принадлежали евреям.

Эти события в 1938 году положили начало Холокосту – массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около шести миллионов евреев.

Ежегодно в Международный день против фашизма и антисемитизма во многих странах проходят тематические мероприятия – публичные дискуссии, выставки, демонстрации, митинги и другие акции в память о жертвах нацизма, жертвах террора на национальной, расистской, в частности антисемитской почве.