Псковские студенты участвуют в конкурсах профмастерства на слёте студотрядов СЗФО

09:25, 09 ноября 2024, ПАИ

Студенческие отряды ПсковГУ участвуют в конкурсах профессионального мастерства на слёте студотрядов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит в Калининградской области. Его участниками стали более 370 человек из 11 регионов СЗФО, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Псковскую область и ПсковГУ представляют 28 участников, которые сразятся за звание лучших в разных направлениях: в строительном – отряд «Скобарь», в педагогическом – «Снежный кот», в медицинском – «Алоэ» и «Филин», в сервисном – Flashback, среди отрядов проводников – «Зевс» и «Стрижи».

Задачами слёта являются развитие студенческих отрядов как основы кадрового резерва различных отраслей экономики, а также формирование единого пространства для развития их деятельности, вовлечение в неё молодёжи, разработка и распространение эффективных методов работы студотрядов, развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между ними и популяризация движения.

В программе слёта запланировано проведение окружного совещания руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов СЗФО, круглых столов на разные темы, в том числе с представителями организаций партнёров и работодателей, а также конкурсы профессионального мастерства членов студенческих отрядов в различных направлениях работы, творческий фестиваль, спартакиада, конкурс руководителей студотрядов и руководителей трудовых отрядов подростков округа.