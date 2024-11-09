Защитный футляр установили на памятник на могиле Пушкина в Псковской области
Для защиты от надвигающихся дождей и снегопадов сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в конце этой рабочей недели установили специальные защитные футляры на мраморный памятник поэту и на другие захоронения в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.
В музее напомнили, что в 2021 году в рамках подготовки к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» на Псковщине памятник на могиле поэта был отреставрирован. Сейчас, перед тем как установить защитные футляры на памятник и надгробия, а также на балюстраду вокруг некрополя, музейщики провели очередную очистку камня от биологических загрязнений.
Такие же работы были проведены и на городище Воронич, на фамильном кладбище Осиповых и Вульфов – владельцев соседней с пушкинским Михайловским усадьбы, приятелей ссыльного поэта.
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