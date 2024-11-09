Президент России присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой

09:59, 09 ноября 2024, ПАИ

Композитор Александра Пахмутова, отмечающая сегодня, 9 ноября, своё 95-летие, удостоена звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Александра Пахмутова удостоена государственной награды «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

Александра Пахмутова родилась в 1929 году в посёлке Бекетовка под Сталинградом (современная территория Волгограда). С детства увлекалась музыкой. В 1936 году в возрасте семи лет поступила в Сталинградскую городскую музыкальную школу, где проучилась до начала Великой Отечественной войны. В 1948 году поступила в Московскую государственную консерваторию, в 1956 году окончила аспирантуру.

На протяжении всего своего творчества Александра Пахмутова работает в различных жанрах, но именно песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России. Её песни исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актёры театра и кино.

За свою карьеру она написала более 400 композиций. Широкую популярность получили её песни «Как молоды мы были», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «И вновь продолжается бой» и многие другие.