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Общество

Зарок на Параскеву: почему сегодня нужно обязательно сдержать обещание

Согласно народному календарю, 9 ноября называют Зароком на Параскеву. На Руси в этот день было принято давать обеты – обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело, пишет calend.ru.

Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. Считалось, что за выполнение обета Параскева могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Считается, что в этот день нельзя давать пустых обещаний, за которые можно было серьёзно поплатиться, совершать необдуманные поступки, ссориться, отказывать в милостыне, а также заниматься хлопотами, требующими напряжения глаз.

Cвятая Параскева – христианская великомученица, которая жила в III веке в Малой Азии. Как гласит предание, она родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

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