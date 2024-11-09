Региональный финал Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству прошёл в Пскове

11:10, 09 ноября 2024, ПАИ

Региональный финал Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству прошёл в Псковском государственном университете. Вуз уже второй год подряд выступает площадкой для проведения конкурса, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В чемпионате приняли участие 11 команд школьников из Пскова и Санкт-Петербурга. Ребята защищали свои бизнес-проекты и соревновались за победу.

Кейсы, которые решали ребята в этом году, посвящены внедрению технологий искусственного интеллекта в бизнес-идеи. Ключевым трендом оказались услуги имиджа и подбора одежды. Также ребята представили проекты умных очков, транскрибирующих язык жестов и прибор для отслеживания концентрации учеников в целях повышения качества обучения.

Всероссийский финал конкурса пройдёт в Москве в НИУ ВШЭ.