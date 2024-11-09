«Псковской правде» исполнилось 107 лет

11:32, 09 ноября 2024, ПАИ

Старейшее издание региона «Псковская правда» отмечает сегодня 107 лет.

Первый номер предшественницы главного периодического издания региона – газеты «Псковский набат» – вышел в свет 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1917 года. За это время газета несколько раз меняла название, в ней печатался Владимир Маяковский, её возглавлял будущий министр Советского Союза.

Сейчас «Псковская правда» выходит в электронном виде. Почти все бумажные номера газеты хранятся в областной библиотеке, сотрудники которой реставрируют старые выпуски, рассчитывая сохранить газету ещё на несколько столетий.

Об истории издания смотрите лонгрид, который был подготовлен к одному из дней рождения газеты. Также в видеорепортаже ПАИ по ссылке можно узнать, о чём писала газета в первом номере и как реставраторы «купают» «Псковскую правду».