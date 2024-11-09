Окопные свечи для бойцов СВО делают ученики Идрицкой школы

12:10, 09 ноября 2024, ПАИ

Окопные свечи для бойцов СВО делают ученики Идрицкой средней школы Себежского района, сообщает газета «Призыв».

«Тепло солдату» – под таким названием проходит изготовление окопных свечей для бойцов на передовой. Ученики 4–6-х классов Идрицкой школы делают свечи вместе с родителями и классным руководителем Любовью Гаморчук.

«Приобщить детей к большому делу было несложно, они сами горят этим делом и участвуют с удовольствием. Ребята изготавливали свечи из жестяных банок и картона, а самую сложную работу по заливке растопленного парафина ученикам помогли сделать Татьяна Шамрина и Наталья Абрамова», – отметили в газете.

Дети назвали свои свечи «Огонёк Победы» и написали с обратной стороны свои пожелания солдатам.

«Мы очень переживаем за наших солдат, поэтому делаем эти свечи, чтобы в окопах они могли согреть свои руки и подогреть еду», – сказали ребята.