Водитель пострадал при вылете автомобиля в кювет в Бежаницком районе

12:38, 09 ноября 2024, ПАИ

34-летий водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на дороге Порхов – Локня у деревни Сапрыгино Бежаницкого района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водителю оказывают помощь на месте, решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.