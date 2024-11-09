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Общество

День лизинга отмечают сегодня в мире

Всемирный день лизинга отмечают сегодня, 9 ноября. Праздник посвящён особой форме кредитования, которая является мощным двигателем современной экономики, пишет calend.ru.

Лизинг – это долгосрочная аренда оборудования или техники с возможностью их выкупа в дальнейшем. Имущество покупает лизингодатель и передаёт его в пользование или аренду лизингополучателю, а тот перечисляет ему арендные платежи и пользуется полученным имуществом с соблюдением условий лизингового договора.

Использование лизинга в отдельных сферах экономической деятельности является либо единственно возможным способом ведения бизнеса, либо наиболее выгодным, когда собственных средств на приобретение имущества в полном объёме нет, а кредитование не является выгодным. Помимо этого, приобретение основных средств в форме лизинга позволяет снизить налоговую нагрузку, а использование возвратного лизинга позволяет ликвидировать разрыв в оборотных средствах компании.

Наиболее распространённой сферой для лизинга является транспорт.

Известным фактом использования лизинга в СССР стало подписание договора о ленд-лизе о поставках техники и вооружения между союзниками по антигитлеровской коалиции.

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