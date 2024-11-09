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Как подготовить ребёнка к появлению брата или сестры, расскажет псковичам психолог Умнова

Педагог-психолог псковского детского сада № 28 Нина Умнова прочитает онлайн-лекцию на тему «Как подготовить ребёнка к появлению брата или сестры?» 12 ноября с 15:30 до 16:30. Мероприятие пройдёт в рамках Недели родительской компетентности, сообщили ПАИ в отделе по информационной политике и связям с общественностью Московского государственного психолого-педагогического университета.

Психолог псковского детского сада № 28 «Искорка» Нина Умнова получила специальный приз на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2024». Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Призёр Всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2024» Нина Умнова поделится своим опытом и ответит на вопросы аудитории. Принять участие в мероприятии можно бесплатно по предварительной регистрации здесь.

Неделя родительской компетентности – бесплатные онлайн-мероприятия, организованные в рамках Года семьи и посвящённые психологическому здоровью детей и их родителей. Спикеры мероприятия – участники и лауреаты конкурса «Педагог-психолог – 2024», практикующие специалисты со всей страны.

Отметим, что до конца этого года родители могут бесплатно получить адресную психолого-педагогическую и методическую помощь по телефону 8-800-444-22-32, а также на сайте бытьродителем.рф, где можно задать вопрос специалисту (ответ приходит на почту в течение десяти дней), а также оставить заявку на бесплатную очную или онлайн-консультацию с психологом. Бесплатные консультации для родителей проводятся в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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