В Псковской области жительница Петербурга пострадала при опрокидывании автомобиля
Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Знаменка Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.
На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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