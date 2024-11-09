В Псковской области жительница Петербурга пострадала при опрокидывании автомобиля

14:16, 09 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло у деревни Знаменка Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.

На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.