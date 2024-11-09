Пульмонолог, гастроэнтеролог и невролог детской областной больницы будут вести приём в Пыталово
Пульмонолог, гастроэнтеролог и невролог (эпилептолог) Псковской детской областной клинической больницы будут вести приём в детской консультации Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы в понедельник, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Приём детей будет осуществляться с 9:30. Необходима предварительная запись по телефону (8 811-47) 2-19-37.
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