Пульмонолог, гастроэнтеролог и невролог детской областной больницы будут вести приём в Пыталово

14:39, 09 ноября 2024, ПАИ

Пульмонолог, гастроэнтеролог и невролог (эпилептолог) Псковской детской областной клинической больницы будут вести приём в детской консультации Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы в понедельник, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Приём детей будет осуществляться с 9:30. Необходима предварительная запись по телефону (8 811-47) 2-19-37.