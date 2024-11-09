Пропавшего несколько лет назад великолучанина продолжают искать в Псковской области

14:59, 09 ноября 2024, ПАИ

Продолжается поиск 48-летнего Андрея Фёдорова. 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку, спортивные чёрные штаны, сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02, 112.