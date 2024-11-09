Псковичей приглашают на должности следователей
Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Кандидатам предлагают зарплату от 45 тысяч рублей с ежегодной индексацией, ежемесячные обязательные и поощрительные премии, оплачиваемый отпуск от 40 дней, медицинское обслуживание и другие социальные гарантии.
Подробности о вакансиях можно узнать с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:15 по телефонам (8 8112) 59-23-15, 59-20-53.
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