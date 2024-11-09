Фестиваль рукоделия «Прядки-2024» прошёл в Идрице

18:56, 09 ноября 2024, ПАИ

Фестиваль рукоделия «Прядки-2024» прошёл в Идрицком доме культуры сегодня, 9 ноября, пишет газета Себежского района «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











На фестивале представили работы, выполненные своими руками: кукол, картины, женские украшения, иконы, ковры, игрушки и многое другое. Так, старейшая мастерица из Идрицы Клавдия Богданова представила ковры ручной работы. В этом году женщине исполняется 99 лет, отметили в издании. Участниками фестиваля стали не только местные мастера, но и рукодельницы из Пустошкинского района.

Помимо этого, мастерица Любовь Звонкова для всех желающих провела мастер-класс по изготовлению пряжи из собачьей шерсти, а пекарь Алексей Мартемьянов угостил гостей праздника домашним хлебом и провёл мастер-класс по изготовлению украшений для праздничного каравая.

Фестиваль завершился концертом «Русские традиции», в котором приняли участие не только местные жители, но и фольклорный ансамбль «Рябинушка» из Пустошки. Рукодельницы были отмечены памятными дипломами, а для гостей фестиваля состоялось традиционное русское чаепитие.