Печорских полицейских наградили в преддверии профессионального праздника

19:36, 09 ноября 2024, ПАИ

Печорских полицейских наградили в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября, пишет газета «Печорская правда».



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»



Фото: МО МВД России «Печорский»

















На торжественном мероприятии полицейским вручили федеральные и региональные награды. Так, председателя Совета ветеранов МВД Юрия Остапенко наградили юбилейной медалью «80 лет УМВД России по Псковской области» и почётной грамотой УМВД России по Псковской области. Старшему дознавателю майору полиции Марине Курчиковой вручили почётную грамоту МВД России. Медалью I степени «За отличие в службе» удостоены подполковник полиции Артём Зенин, капитан полиции Артур Александров, старший лейтенант полиции Владимир Пьяных. Капитан полиции Ольга Михайлова награждена почётной грамотой УМВД России по Псковской области, а капитан полиции Михаил Аветисян – почётной грамотой МО МВД России «Печорский».

Помимо этого, поощрили и других сотрудников, которые добросовестно исполняли свои должностные обязанности, отметили в издании.