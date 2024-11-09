Около двух тонн макулатуры собрали в рамках акции «БумБатл» в Пыталово
Около двух тонн макулатуры собрали в рамках акции «БумБатл» в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».
Макулатуру собрали детский сад «Солнышко» и детский сад № 1.
Напомним, экологическая акция «БумБатл» проводится в рамках нацпроекта «Экология». Все желающие могут найти точку сбора макулатуры на интерактивной карте на сайте акции и принести туда сырьё на переработку. Также в акции участвуют детские сады, школы, вузы и предприятия.
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