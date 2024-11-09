Пьяный пешеход попал под фуру в Великолукском районе
Пьяный пешеход угодил под фуру в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на третьем километре автодороги Першино – Лычёво. От медпомощи пешеход отказался.
На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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