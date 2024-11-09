«Луки Парк» временно закроется для подготовки к зимнему сезону
«Луки Парк» в Великих Луках временно закроется с 11 ноября, чтобы подготовиться к зимнему сезону, сообщает Luki-News.
В парк доставят новое оборудование: ель, гирлянды, снежные украшения. Помимо этого, для великолучан и гостей города зимой будет работать каток и обновлённый прокат инвентаря для зимних развлечений.
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