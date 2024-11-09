Из кредитной истории исключат информацию о месте рождения

00:01, 10 ноября 2024, ПАИ

Из кредитной истории граждан исключат информацию о месте рождения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет «Российская газета».

Принятый закон позволит ускорить выдачу кредита заёмщикам, рождённым в населённых пунктах, которых больше нет. К примеру, населённый пункт могли переименовать или объединить с другим населённым пунктом. Также он мог остаться за пределами страны после распада СССР. В таком случае информацию о месте рождения приходится проверять вручную, из-за чего выдача займа может затянуться.

Основными идентификаторами личности считаются имя, фамилия и отчество, паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность, дата рождения, ИНН и СНИЛС.