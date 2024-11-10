Пьяный водитель учинил ДТП в Пушкинских Горах и уснул в своём автомобиле
Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, и его машина протаранила дерево в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на улице Пушкинской. По предварительным данным, на момент приезда оперативных служб водитель спал в состоянии алкогольного опьянения в своём автомобиле. Мужчина от медицинской помощи отказался и требовал у сотрудников ГАИ отвезти его домой.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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