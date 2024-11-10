Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России

10 ноября в России празднуют День сотрудников органов внутренних дел. До 2011 года он назывался Днём милиции, сообщает calend.ru.

История праздника началась в 1715 году, когда Пётр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал её полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством».

После Октябрьской революции 10 ноября 1917 года постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция. Начиная с 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

Изначально милиция подчинялась местным советам, затем – Народному комиссариату внутренних дел, а с 1946 года – Министерству внутренних дел.

За время существования советских правоохранительных органов появились специализированные подразделения милиции: уголовно-разыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и другие. В 1930-е годы были созданы паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учётные столы. Кроме того, в ведение милиции перешли медицинские вытрезвители и прочие учреждения.

Из-за роста преступности и изменений в структуре милиции в конце XX века появились новые подразделения, например по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в сфере высоких технологий.

Исторические перемены в стране потребовали пересмотреть роль и принципы работы органов внутренних дел в новом общественно-политическом устройстве государства.

Реформа МВД России началась с указа президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, после чего милиция была переименована в полицию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 ноября 2024

До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2024

Псковский полицейский удостоен медали «За спасение погибавших»
10 ноября 2024

Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности
10 ноября 2024

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2024

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России
09 ноября 2024

Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове
09 ноября 2024

Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Печорском округе
09 ноября 2024

Пассажиропоток на Талабских островах вырос на треть

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...