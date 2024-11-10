День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России

09:04, 10 ноября 2024, ПАИ

10 ноября в России празднуют День сотрудников органов внутренних дел. До 2011 года он назывался Днём милиции, сообщает calend.ru.

История праздника началась в 1715 году, когда Пётр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал её полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством».

После Октябрьской революции 10 ноября 1917 года постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР была создана рабочая милиция. Начиная с 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

Изначально милиция подчинялась местным советам, затем – Народному комиссариату внутренних дел, а с 1946 года – Министерству внутренних дел.

За время существования советских правоохранительных органов появились специализированные подразделения милиции: уголовно-разыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и другие. В 1930-е годы были созданы паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учётные столы. Кроме того, в ведение милиции перешли медицинские вытрезвители и прочие учреждения.

Из-за роста преступности и изменений в структуре милиции в конце XX века появились новые подразделения, например по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в сфере высоких технологий.

Исторические перемены в стране потребовали пересмотреть роль и принципы работы органов внутренних дел в новом общественно-политическом устройстве государства.

Реформа МВД России началась с указа президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, после чего милиция была переименована в полицию.