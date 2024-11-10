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Общество

Эксперты поделились с россиянами способами защиты от мошеннических схем в период распродаж

Чтобы не стать жертвой мошенников во время ноябрьских распродаж, жителям России следует с осторожностью относиться к очень выгодным предложениям в интернете. Также стоит быть внимательными, если продавец отменил заказ и предложил оформить его снова по ссылке, которую прислал в отдельном сообщении. Об этом рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, пишет РИА Новости.

«Лаборатория Касперского» рекомендует проверять официальные сайты и аккаунты брендов в социальных сетях, чтобы убедиться в проведении акций. Если продавец на сайте объявлений или маркетплейсе отменяет заказ и предлагает повторить его по отдельной ссылке – это повод проявить бдительность.

По мнению эксперта, это может быть мошенническая схема, когда «продавец» отменяет заказ под определённым предлогом и просит оформить его заново, отправляя фишинговую ссылку через сторонние мессенджеры или электронную почту.

Также специалист рекомендует не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в почте, мессенджерах или SMS и советует покупать товары у проверенных продавцов и в магазинах с хорошими отзывами. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту и хранить на ней лишь необходимую сумму денег.

Если появились сомнения относительно надёжности интернет-магазина, рекомендуется проверить его домен через WHOIS-сервисы. Подозрительным будет казаться новый домен, зарегистрированный на частное лицо.

Кроме того, гражданам России следует быть внимательными и не сообщать посторонним код из SMS или push-уведомлений. Важно обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке браузера.

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