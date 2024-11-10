Пьяная девушка учинила массовое ДТП в Пскове

10:20, 10 ноября 2024, ПАИ

Девушка, управляя автомобилем Kia в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и протаранила три автомобиля: Hyundai, Volkswagen и Kia. ДТП произошло на улице Майора Доставалова у дома № 1 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Медицинская помощь водителю не потребовалась.

На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.