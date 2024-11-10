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Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов полиции с Днём сотрудника органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Деятельность МВД и каждого полицейского в отдельности формирует представление о справедливости, безопасности и законности – и это огромная ответственность. К сотрудникам правоохранительных органов предъявляются повышенные требования. Ваш профессионализм, порядочность и неравнодушие зачастую имеют решающее значение в судьбах людей и стабильности государства. Именно от вашего отношения к службе, готовности прийти на помощь и действовать в интересах общества зависит доверие граждан не только к полиции, но и ко всем государственным институтам», – отметил Александр Котов.

Он заметил, что новое время требует реакции на новые вызовы. Александр Котов подчеркнул, что всё более сложными становятся криминальные проявления в цифровом пространстве, как никогда актуален вопрос борьбы с киберпреступностью – теперь это один из приоритетов деятельности полиции.

«Конечно, обеспечение безопасности жителей Псковской области – это совместная задача всех ветвей и уровней власти. В регионе ведётся активная работа по развитию инфраструктуры, оснащению стражей правопорядка современным оборудованием, обновлению автопарка. Но важно помнить, что укрепление материально-технической базы не столь значимо без достойных кадров. Лучшие профессиональные традиции, заложенные ветеранами ведомства, сегодня передаются молодым сотрудникам, и этот бесценный опыт должен стать важным ориентиром для новых поколений полицейских», – уточнил Александр Котов.

Председатель Собрания пожелал сотрудникам и ветеранам полиции здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и успехов в службе.

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