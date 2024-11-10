39% псковичей поддерживают оплату образования родителей за счёт материнского капитала

10:59, 10 ноября 2024, ПАИ

Только 4 из 10 жителей Пскова поддерживают идею разрешить родителям использовать материнский капитал для оплаты собственного образования, следует из данных опроса SuperJob.

По результатам опроса, инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова о расширении возможностей использования материнского капитала поддерживают 39% жителей Пскова. Респонденты считают, что нужно тратить средства на развитие родителей: «Полностью согласен, необходимо тратить средства на развитие родителей», «Хорошо, когда родители получают образование, ведь тогда и дети становятся более умными».

При этом каждый третий участник опроса не согласился с предложением: «Думаю, уже достаточно возможностей, чтобы потратить материнский капитал», «Капитал дают на детей, а не на родителей. Я против». 27% опрошенных затруднились ответить.

Отметим, что депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил расширить список возможностей использования материнского капитала, добавив в него оплату образования родителей ребёнка.

Инициатива депутата о расширении возможностей использования материнского капитала находит большую поддержку среди мужчин (42%), чем среди женщин (36%).

Самый высокий уровень одобрения наблюдается среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет – 42%. В возрастной группе до 34 лет уровень поддержки составляет 41%, а среди тех, кто старше 45 лет, он снижается до 34%.

Существует также зависимость между уровнем дохода и поддержкой инициативы: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц идею расширения возможностей использования маткапитала поддерживают 28%, а среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, уровень поддержки возрастает до 43%.

Результаты опроса показали, что отношение родителей к инициативе депутата отличается. 41% опрошенных родителей инициативу поддерживают, 29% – против, а 30% затруднились ответить. Согласие с предложением отцы выражали реже, чем матери (39 и 43% соответственно). Родители, имеющие право на материнский капитал, чаще одобряли законопроект по сравнению с теми, у кого такого права нет.