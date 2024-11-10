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Псковский полицейский удостоен медали «За спасение погибавших»

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное мероприятие по награждению российских полицейских, проявивших мужество и героизм в спасении людей. Среди награжденных – псковский полицейский Артём Баранов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На фотографии Артём Баранов и начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Отметим, что всего государственные и ведомственные награды были вручены 31 сотруднику органов внутренних дел из 17 регионов страны.

Старшему инспектору (дорожно-патрульной службы) взвода дорожно-патрульной службы № 2 отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Пскову, старшему лейтенанту полиции Артёму Баранову министр внутренних дел вручил медаль «За спасение погибавших».

В апреле прошлого года, когда старший лейтенант полиции Артём Баранов и лейтенант полиции Александр Процик патрулировали улицы Пскова, они увидели столб дыма над многоквартирным домом. Они сообщили о происшествии в дежурную часть и экстренные службы и сразу же отправились на помощь. Через несколько минут они прибыли на место происшествия и предотвратили трагедию.

Полицейские, оценив ситуацию, обесточили электрический щиток в подъезде и перекрыли газ в доме. Затем они начали обходить квартиры и эвакуировать жильцов первого и второго этажей. Чтобы разбудить тех, кто не услышал стук в дверь, полицейские включили сирену и через громкоговоритель посоветовали гражданам с третьего этажа закрыть щели входных дверей мокрыми полотенцами и выйти на балкон.

В это время из окна квартиры над очагом возгорания появилась девушка. Комната была заполнена дымом. Пожарные, которые подоспели к тому моменту, эвакуировали девушку через окно. Из-за шокового состояния и интоксикации она не могла самостоятельно передвигаться. Артём Баранов отнёс её в машину скорой помощи.

Сотрудники полиции действовали профессионально и решительно в экстремальной ситуации, благодаря чему удалось спасти жизни людей.

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