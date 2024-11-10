До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 11 ноября

11:58, 10 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер юго-восточных, юго-западных направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет высокое.