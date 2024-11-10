Борис Елкин поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

12:30, 10 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Ваша работа всегда была сложной, но сегодня, когда большая часть преступлений совершается в сфере высоких технологий, от вас требуются особые знания, опыт и оперативная смекалка», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова поблагодарил сотрудников полиции за труд. «Ваш профессионализм помогает нам строить безопасное общество. Пусть служба приносит удовлетворение, а дома всегда ждёт тепло и поддержка близких», – заключил Борис Елкин.