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Общество

Борис Елкин поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников органов внутренних дел и ветеранов службы с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Борис Елкин поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Ваша работа всегда была сложной, но сегодня, когда большая часть преступлений совершается в сфере высоких технологий, от вас требуются особые знания, опыт и оперативная смекалка», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова поблагодарил сотрудников полиции за труд. «Ваш профессионализм помогает нам строить безопасное общество. Пусть служба приносит удовлетворение, а дома всегда ждёт тепло и поддержка близких», – заключил Борис Елкин.

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