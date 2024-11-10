Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет
Единственному региональному круглосуточному телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет.
Вот уже 2 577 дней «Первый Псковский» круглосуточно рассказывает о том, что происходит в регионе, и о жизни людей, проживающих в нём.
За семь лет вышло почти три тысячи выпусков информационных, развлекательных и аналитических программ.
«И это только начало, ведь впереди нас ждут новые горизонты, неизведанные форматы и море впечатлений! Вместе мы сможем покорить любые вершины и создать ещё больше ярких моментов. Спасибо за то, что вы с нами все эти годы! Пусть каждый день приносит вдохновение и новые открытия вместе с «Первым Псковским». Включайтесь!» – отметили сотрудники телеканала.
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