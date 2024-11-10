Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет

Единственному региональному круглосуточному телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет.

Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет. Фото здесь и далее: «Первый Псковский»

Вот уже 2 577 дней «Первый Псковский» круглосуточно рассказывает о том, что происходит в регионе, и о жизни людей, проживающих в нём.

За семь лет вышло почти три тысячи выпусков информационных, развлекательных и аналитических программ.

«И это только начало, ведь впереди нас ждут новые горизонты, неизведанные форматы и море впечатлений! Вместе мы сможем покорить любые вершины и создать ещё больше ярких моментов. Спасибо за то, что вы с нами все эти годы! Пусть каждый день приносит вдохновение и новые открытия вместе с «Первым Псковским». Включайтесь!» – отметили сотрудники телеканала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 ноября 2024

Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет
10 ноября 2024

Борис Елкин поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником
10 ноября 2024

До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2024

Псковский полицейский удостоен медали «За спасение погибавших»
10 ноября 2024

Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности
10 ноября 2024

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2024

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России
09 ноября 2024

Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...