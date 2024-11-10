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Общество

Кинолог развеял миф о крепком здоровье беспородных собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев опроверг распространённое мнение о том, что беспородные собаки более здоровы, чем породистые, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что это заблуждение, так как в случае с породистыми собаками больше внимания уделяется их здоровью: заводчики тщательно следят за селекцией и исключают из разведения животных с заболеваниями.

Владимир Голубев подчеркнул, что ответственные заводчики заботятся о здоровье будущего потомства и делают всё возможное, чтобы щенки были крепкими и здоровыми. Поэтому при покупке породистого щенка у надёжного заводчика можно быть уверенным в его хорошем физическом и психологическом состоянии.

Кинолог отметил, что на здоровье собаки влияет несколько факторов. В первую очередь это генетическая предрасположенность конкретной особи к определённым заболеваниям. Проявится ли эта предрасположенность в раннем возрасте или останется скрытой до старости, зависит от наследственности, условий содержания и кормления, течения беременности у матери, а также образа жизни питомца.

«То, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, чем породистые собратья, – это миф. Истории, как в деревне жила дворняжка на цепи, питалась кашей, прекрасно себя чувствовала и прожила 15 лет, не что иное, как ошибка выжившего», – отметил Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что исследования, направленные на выявление определённых заболеваний, чаще всего проводятся именно у породистых собак. Здоровье беспородных животных не изучается так детально, поэтому для них нет соответствующей статистики. Заболевания, встречающиеся у метисов, не систематизируются и не доводятся до общественности в таком объёме, как у породистых животных, добавил президент РКФ.

При этом у собак разных пород действительно могут быть генетические заболевания, но такие случаи встречаются нечасто. Если какое-то заболевание проявляется у представителей породы с частотой более 2–5 %, это становится серьёзной проблемой, и заводчики начинают бороться с ней путём целенаправленной селекции.

Породы, которые существуют сейчас, генетически стабильны, отметил Владимир Голубев. Рост заболеваемости определённой генетической болезнью в поголовье сигнализирует о неправильной работе заводчиков и требует коррекции.

«Когда селекция ведётся тщательно, о характерных заболеваниях для породы говорить не приходится. Таким образом, ещё на этапе работы с родителями будущего потомства заводчик вкладывает силы и знания в здоровье породы», – заключил Владимир Голубев.

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