Псковичам рассказали, что делать если похитили банковскую карту
Полиция напоминает псковичам о мерах предосторожности при утере или хищении банковской карты. Чтобы не потерять банковскую карту, нужно стараться всегда держать её при себе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Например, можно положить карту в прозрачный чехол мобильного телефона. Также для хранения карты подойдут кошелёк или портмоне. Ещё один вариант – приобрести специальный чехол с застёжкой на цепочке.
Если человек обнаружил, что банковская карта пропала, и опасается потери средств, необходимо выполнить следующие действия:
- незамедлительно заблокировать карту, позвонив в банк или воспользовавшись мобильным приложением;
- если картой уже успели воспользоваться злоумышленники, оплатив товар или услугу, следует обратиться в полицию и написать заявление, подробно описав произошедшее и указав номер карты и размер списанной суммы;
- если карту нашли самостоятельно или её вернуло третье лицо, для обеспечения безопасности денежных средств рекомендуется перевыпуск карты. Номер счёта при этом останется прежним, но изменятся номер карты, CVV/CVC-код и ПИН-код.
Чтобы сохранить свои наличные средства, можно снять их или перевести на другой счёт. Это можно сделать двумя способами:
- через мобильное приложение банка или личный кабинет совершить онлайн-перевод;
- снять наличные через банкомат, так как некоторые банкоматы позволяют снимать наличные без карты, по номеру телефона. Для этого нужно подтвердить операцию с помощью СМС-кода, который придёт на привязанный к карте номер, или использовать биометрические данные.
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