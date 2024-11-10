Псковичам рассказали, что делать если похитили банковскую карту

14:54, 10 ноября 2024, ПАИ

Полиция напоминает псковичам о мерах предосторожности при утере или хищении банковской карты. Чтобы не потерять банковскую карту, нужно стараться всегда держать её при себе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Например, можно положить карту в прозрачный чехол мобильного телефона. Также для хранения карты подойдут кошелёк или портмоне. Ещё один вариант – приобрести специальный чехол с застёжкой на цепочке.

Если человек обнаружил, что банковская карта пропала, и опасается потери средств, необходимо выполнить следующие действия:

незамедлительно заблокировать карту, позвонив в банк или воспользовавшись мобильным приложением;

если картой уже успели воспользоваться злоумышленники, оплатив товар или услугу, следует обратиться в полицию и написать заявление, подробно описав произошедшее и указав номер карты и размер списанной суммы;

если карту нашли самостоятельно или её вернуло третье лицо, для обеспечения безопасности денежных средств рекомендуется перевыпуск карты. Номер счёта при этом останется прежним, но изменятся номер карты, CVV/CVC-код и ПИН-код.

Чтобы сохранить свои наличные средства, можно снять их или перевести на другой счёт. Это можно сделать двумя способами: