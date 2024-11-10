Диетолог перечислила важные в ежедневном рационе мужчин продукты
Мужчинам стоит отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно употреблять фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, сообщила врач-диетолог, эндокринолог и преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау, пишет РИА Новости.
Майра Рау отметила, что, несмотря на внешние и физиологические различия между женским и мужским организмами, принципы здорового питания универсальны. Однако отличия в рационе могут быть обусловлены ростом и весом человека, уровнем физической активности, образом жизни и наличием хронических заболеваний.
Как правило, мужчинам требуется больше белка, потому что в их теле больше мышечной массы, подчеркнула диетолог.
Она отметила, что зачастую считается, что фрукты и овощи чаще едят женщины, однако потребность в пищевых волокнах выше у мужчин.
«В среднем мужчине ежедневно важно получать 25–30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приёмы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», – заметила врач.
Майра Рау также отметила, что мужчинам следует ограничить употребление красного мяса до двух дней в неделю. Кроме того, необходимо включать в рацион растительные источники белка, такие как фасоль, горох, чечевица и нут.
Врач объяснила, что в этих продуктах много белка, но нет холестерина и насыщенных жирных кислот, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности