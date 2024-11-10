Диетолог перечислила важные в ежедневном рационе мужчин продукты

15:18, 10 ноября 2024, ПАИ

Мужчинам стоит отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно употреблять фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, сообщила врач-диетолог, эндокринолог и преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау, пишет РИА Новости.

Майра Рау отметила, что, несмотря на внешние и физиологические различия между женским и мужским организмами, принципы здорового питания универсальны. Однако отличия в рационе могут быть обусловлены ростом и весом человека, уровнем физической активности, образом жизни и наличием хронических заболеваний.

Как правило, мужчинам требуется больше белка, потому что в их теле больше мышечной массы, подчеркнула диетолог.

Она отметила, что зачастую считается, что фрукты и овощи чаще едят женщины, однако потребность в пищевых волокнах выше у мужчин.

«В среднем мужчине ежедневно важно получать 25–30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах. Включайте ежедневно эти продукты в приёмы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов», – заметила врач.

Майра Рау также отметила, что мужчинам следует ограничить употребление красного мяса до двух дней в неделю. Кроме того, необходимо включать в рацион растительные источники белка, такие как фасоль, горох, чечевица и нут.

Врач объяснила, что в этих продуктах много белка, но нет холестерина и насыщенных жирных кислот, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.