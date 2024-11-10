Псковичей приглашают на экскурсию в музей истории милиции
Жителей Пскова приглашают на бесплатные экскурсии в музей истории псковской милиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В экспозиции музея представлено более тысячи экспонатов: трудовые и боевые реликвии, фотографии, знаки отличия, форменная одежда, оружие, ордена и медали и многое другое.
В пресс-службе уточнили, что музей хранит память о людях, которые в разные годы и эпохи стояли на страже закона и порядка на Псковской земле.
Инициаторами создания музея истории псковской милиции в 1988 году выступили коллегия Управления внутренних дел и совет ветеранов органов внутренних дел. Сегодня это постоянно действующая музейная экспозиция, посвящённая истории органов внутренних дел Псковской области.
Узнать подробности и записаться на экскурсию псковичи могут по телефонам (8 8112) 59-35-75 или (8 8112) 59-35-59. Музей находится на улице Инженерной, 96 в Пскове.
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