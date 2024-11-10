Псковичей приглашают на экскурсию в музей истории милиции

15:58, 10 ноября 2024, ПАИ

Жителей Пскова приглашают на бесплатные экскурсии в музей истории псковской милиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В экспозиции музея представлено более тысячи экспонатов: трудовые и боевые реликвии, фотографии, знаки отличия, форменная одежда, оружие, ордена и медали и многое другое.

В пресс-службе уточнили, что музей хранит память о людях, которые в разные годы и эпохи стояли на страже закона и порядка на Псковской земле.

Инициаторами создания музея истории псковской милиции в 1988 году выступили коллегия Управления внутренних дел и совет ветеранов органов внутренних дел. Сегодня это постоянно действующая музейная экспозиция, посвящённая истории органов внутренних дел Псковской области.

Узнать подробности и записаться на экскурсию псковичи могут по телефонам (8 8112) 59-35-75 или (8 8112) 59-35-59. Музей находится на улице Инженерной, 96 в Пскове.