Детский омбудсмен в Псковской области посетила Дновский район

21:55, 25 ноября 2024, ПАИ

Рабочая встреча главы Дновского района Михаила Шауркина и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой прошла в администрации муниципалитета. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава района Михаил Шауркин.

«Организация работы в части защиты прав несовершеннолетних, профилактика деструктивного поведения родителей – всё это входит в сферу интересов уполномоченного. Наша задача – выстроить качественную и эффективную работу, направленную на внедрение лучших практик и, конечно, на сохранение здоровой и успешной семьи», – отметил Михаил Шауркин.

Он также напомнил, что любые вопросы о защите прав несовершеннолетних можно задать по телефону (8 8112) 2-55-76 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дновского района).

Напомним, Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО.