Псковские спасатели сдали нормативы ГТО
Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошла в центре тестирования на базе «Машиностроителя» в Пскове сегодня, 25 ноября. В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.
Отметим, комплекс ГТО оценивает различные физические качества участников. В зависимости от пола и возраста часть из них проверяют в обязательном порядке, часть – по выбору тестируемого. Сразу после разминки специалисты приступили к бегу, метанию гранаты, прыжкам в длину, подтягиванию, подниманию туловища, отжиманию и наклонам на гимнастической скамье.
За прохождение комплекса ГТО участники награждаются одним из знаков отличия – золотым, серебряным или бронзовым.
О тонкостях обучения иностранному языку и продвижении своей школы поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
Почти полмиллиона рублей взыскали с жителя Новоржевского района за нарушение лесного законодательства