Псковские спасатели сдали нормативы ГТО

20:20, 25 ноября 2024, ПАИ

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошла в центре тестирования на базе «Машиностроителя» в Пскове сегодня, 25 ноября. В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.

Отметим, комплекс ГТО оценивает различные физические качества участников. В зависимости от пола и возраста часть из них проверяют в обязательном порядке, часть – по выбору тестируемого. Сразу после разминки специалисты приступили к бегу, метанию гранаты, прыжкам в длину, подтягиванию, подниманию туловища, отжиманию и наклонам на гимнастической скамье.

За прохождение комплекса ГТО участники награждаются одним из знаков отличия – золотым, серебряным или бронзовым.