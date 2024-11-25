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Общество

Псковские спасатели сдали нормативы ГТО

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошла в центре тестирования на базе «Машиностроителя» в Пскове сегодня, 25 ноября. В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.

Псковские спасатели сдали нормативы ГТО. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Отметим, комплекс ГТО оценивает различные физические качества участников. В зависимости от пола и возраста часть из них проверяют в обязательном порядке, часть – по выбору тестируемого. Сразу после разминки специалисты приступили к бегу, метанию гранаты, прыжкам в длину, подтягиванию, подниманию туловища, отжиманию и наклонам на гимнастической скамье.

За прохождение комплекса ГТО участники награждаются одним из знаков отличия – золотым, серебряным или бронзовым.

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