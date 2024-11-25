Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове

Презентация международного сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» состоялась в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 25 ноября. Об этом сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Издание представил председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. Он зачитал приветственный адрес первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова поблагодарила писателей за активную гражданскую позицию и внимание к теме Великой Отечественной войны.

Участников встречи благословил протоиерей Виталий (Герусов), настоятель храма Преподобного Варлаама Хутынского в городе Пскове, заметив, что выход сборника – событие, важное для каждого, кто неравнодушен к судьбе Отечества.

Перед присутствующими выступили псковские поэты, чьи стихи вошли в сборник: Игорь Смолькин (творческий псевдоним Игорь Изборцев), Валерий Мухин, Надежда Камянчук, Иван Иванов, Любовь Федукова, Сергей Горшков. Прозвучали видеоприветствия председателя Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, председателя общества дружбы «Беларусь – Россия» Михаила Позднякова и руководителя Союза писателей «Воинское содружество»(Липецкая область) Валентина Баюканского.

Песни о мужестве, войне и её героях исполнили известный псковский композитор, почётный гражданин Пскова Николай Мишуков и обладатель звания «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман. Свои стихотворения прочитали члены Совета молодых литераторов.

Отметим, сборник «Победили! Перамаглi!» посвящён 80-летию Победы. Книга вышла в свет в 2024 году в Санкт-Петербурге. В неё вошли произведения белорусских, псковских, петербургских и липецких писателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

Шестые из 85: делегация Псковской области представила регион на всероссийском чемпионате «Движения первых»
25 ноября 2024

Митрополит Матфей поздравил духовника обители милосердия в Новоржевском округе Иоанна Миронова с 98-летием
25 ноября 2024

«Монополия» по-великолукски: житель города на Ловати вместе с друзьями создал новую версию популярной игры
25 ноября 2024

Детский омбудсмен в Псковской области посетила Дновский район
25 ноября 2024

Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове
25 ноября 2024

Исский сельский дом культуры отремонтировали в Пушкиногорском районе
25 ноября 2024

Муниципальный этап спортивного праздника «Всей семьёй» прошёл в Псковском районе
25 ноября 2024

Псковские спасатели сдали нормативы ГТО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...