Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове

21:39, 25 ноября 2024, ПАИ

Презентация международного сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» состоялась в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 25 ноября. Об этом сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Издание представил председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. Он зачитал приветственный адрес первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова поблагодарила писателей за активную гражданскую позицию и внимание к теме Великой Отечественной войны.

Участников встречи благословил протоиерей Виталий (Герусов), настоятель храма Преподобного Варлаама Хутынского в городе Пскове, заметив, что выход сборника – событие, важное для каждого, кто неравнодушен к судьбе Отечества.

Перед присутствующими выступили псковские поэты, чьи стихи вошли в сборник: Игорь Смолькин (творческий псевдоним Игорь Изборцев), Валерий Мухин, Надежда Камянчук, Иван Иванов, Любовь Федукова, Сергей Горшков. Прозвучали видеоприветствия председателя Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, председателя общества дружбы «Беларусь – Россия» Михаила Позднякова и руководителя Союза писателей «Воинское содружество»(Липецкая область) Валентина Баюканского.

Песни о мужестве, войне и её героях исполнили известный псковский композитор, почётный гражданин Пскова Николай Мишуков и обладатель звания «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман. Свои стихотворения прочитали члены Совета молодых литераторов.

Отметим, сборник «Победили! Перамаглi!» посвящён 80-летию Победы. Книга вышла в свет в 2024 году в Санкт-Петербурге. В неё вошли произведения белорусских, псковских, петербургских и липецких писателей.