Исский сельский дом культуры отремонтировали в Пушкиногорском районе

21:18, 25 ноября 2024, ПАИ

Завершён ремонт Исского сельского дома культуры. Ещё один проект ТОС «Исса» – «Мы здесь живём, и этот клуб нам дорог» – реализован в Пушкиногорском районе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телегграм-канале.

В 2023 году на первом этапе проведены работы по замене окон и входной группы. В этом году демонтированы старый деревянный пол, светильники, дверь. Выполнены работы по устройству нового пола, установлены новые светильники и дверь, оштукатурены и покрашены стены.

«Помещение кардинально изменилось и стало более комфортным, эстетичным и приятным для проведения в нём культурно-массовых мероприятий! Спасибо руководителю ТОС «Исса» Галине Пустошкиной и специалисту СДК Екатерине Павловой за инициативу и помощь в реализации проекта. Благодаря таким неравнодушным людям происходят реальные положительные изменения на территориях!» – сказала Оксана Филиппова.