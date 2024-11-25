Исский сельский дом культуры отремонтировали в Пушкиногорском районе
Завершён ремонт Исского сельского дома культуры. Ещё один проект ТОС «Исса» – «Мы здесь живём, и этот клуб нам дорог» – реализован в Пушкиногорском районе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телегграм-канале.
В 2023 году на первом этапе проведены работы по замене окон и входной группы. В этом году демонтированы старый деревянный пол, светильники, дверь. Выполнены работы по устройству нового пола, установлены новые светильники и дверь, оштукатурены и покрашены стены.
«Помещение кардинально изменилось и стало более комфортным, эстетичным и приятным для проведения в нём культурно-массовых мероприятий! Спасибо руководителю ТОС «Исса» Галине Пустошкиной и специалисту СДК Екатерине Павловой за инициативу и помощь в реализации проекта. Благодаря таким неравнодушным людям происходят реальные положительные изменения на территориях!» – сказала Оксана Филиппова.
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