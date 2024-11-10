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Общество

В Госдуме рассказали, как получить родовой сертификат

В России беременные женщины могут получить родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей от государства. Эти средства предназначены для оплаты услуг женской консультации, роддома и детской поликлиники, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, пишет РИА Новости.

Из 12 тысяч рублей – 4000 рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6000 рублей – роддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся 2000 рублей – детской поликлинике, пояснила Тамара Фролова.

Депутат Госдумы отметила, что родовой сертификат оформляется медицинскими учреждениями в электронной форме. Он даёт возможность будущим мамам получать более качественную медицинскую, правовую, психологическую и медико-социальную помощь во время беременности, родов и в течение трёх месяцев после рождения ребёнка. Кроме того, родовой сертификат включает диспансерное наблюдение за новорождённым в первый год жизни.

Родовой сертификат оформляется бесплатно для всех россиянок. Его выдают в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ждёт одного ребёнка. При многоплодной беременности сертификат выдают с 28-й недели. Если по каким-то причинам документ не получается оформить до родов, его подготовят в роддоме, а при платных родах – в детской поликлинике, где будет наблюдаться малыш, объяснила Тамара Фролова.

Депутат подчеркнула, что для получения родового сертификата необходимы паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Эта схема, по её словам, проста и эффективна. Дополнительное государственное финансирование медицинских организаций, как отметила депутат, способствует повышению качества медицинской помощи.

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