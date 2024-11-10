Владимир Путин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции

17:46, 10 ноября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, предусматривающий изъятие денежных средств, ценностей и другого имущества за организацию нелегальной миграции, если правонарушение совершено из корыстных побуждений. Этот законодательный акт размещён на официальном портале для публикации правовых актов, пишет РИА Новости.

Закон расширяет список преступлений, за совершение которых может быть применена конфискация имущества, включая в него статью 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции), при условии, что преступление было совершено с целью получения выгоды.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что, согласно данным МВД, в 2023 году преступления по статье 322.1 УК РФ увеличились на 79,6 %. Он отметил, что незаконная миграция осуществляется из корыстных мотивов и поэтому все полученные от этого деньги, имущество и ценности будут подлежать конфискации.