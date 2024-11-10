Псковичам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы на дороге

17:59, 10 ноября 2024, ПАИ

Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что пешеходы часто попадают в аварии, причём нередко они становятся виновниками ДТП. Наиболее распространённые нарушения включают переход дороги в неположенном месте, пребывание на проезжей части без намерения её пересечь и недостаточную видимость пешеходов на дороге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пешеходам в качестве участников дорожного движения следует помнить следующее:

при переходе дороги или движении по обочинам в тёмное время суток или при плохой видимости рекомендуется иметь светоотражающие элементы. Вне населённых пунктов это является обязательным, чтобы водители могли увидеть человека;

проезжая часть предназначена исключительно для транспортных средств;

переходить дорогу следует только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Если таких переходов нет, то можно переходить на перекрёстках по линии тротуаров или обочин;

пребывание на проезжей части без намерения её пересечь может привести к опасным ситуациям.

Если в зоне видимости нет пешеходного перехода или перекрёстка, переходить дорогу можно под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительных полос и ограждений при условии хорошей видимости в обе стороны.

Перед тем как перейти дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, следует убедиться, что водители во всех рядах заметили пешехода и остановились.