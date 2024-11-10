Метеорный поток Леониды украсит ноябрьское небо

19:43, 10 ноября 2024, ПАИ

Метеорный поток Леониды украсит ноябрьское небо. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Метеорный поток, названный в честь созвездия Льва, можно будет наблюдать на протяжении почти всего ноября – с 6-го по 30-е число. В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика: ожидается около 15 метеоров в час в зените.

Звездопад лучше всего наблюдать под утро при ясной погоде и без лунной подсветки. Именно тогда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.

В планетарии отметили, что метеоры в потоке Леониды яркие и быстрые, их скорость достигает 71 километра в секунду.