Древние изображения обнаружили при реставрации башни Псково-Печерского монастыря
Древние изображения обнаружили при реставрации башни Верхних решёток Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».
Были найдены изображения человечка, который стреляет из пушки, корабля с российским гербом времён Петра I на борту, крепости с башнями и пушками, а также письмена. Все они датируются приблизительно 1701 годом: это время, когда по указу Петра I была надстроена башня Верхних решёток.
Рисунки выполнены на свежей известковой штукатурке. Предположительно, их мог нанести на стены кто-то из стрельцов воинского гарнизона, которые несли дозор в башне.
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