Древние изображения обнаружили при реставрации башни Псково-Печерского монастыря

19:45, 10 ноября 2024, ПАИ

Древние изображения обнаружили при реставрации башни Верхних решёток Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Были найдены изображения человечка, который стреляет из пушки, корабля с российским гербом времён Петра I на борту, крепости с башнями и пушками, а также письмена. Все они датируются приблизительно 1701 годом: это время, когда по указу Петра I была надстроена башня Верхних решёток.

Рисунки выполнены на свежей известковой штукатурке. Предположительно, их мог нанести на стены кто-то из стрельцов воинского гарнизона, которые несли дозор в башне.